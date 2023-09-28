Минздрав признал опасными еще два популярных средства для волос

Израильтян предупредили об опасности использования средств для ухода за волосами, которые содержат вредные вещества.

Министерство здравоохранения заявило о двух средствах для выпрямления волос, которые могут представлять угрозу для здоровья: Silk keratin Straightening Cream и Reginol Hair Treatment. Эти продукты продаются без разрешения Министерства здравоохранения и содержат глиоксиловую кислоту.

Об этом сообщает "Детали".

В начале текущего года минздрав уже сообщал, что результаты проверки, проведенной экспертной комиссией министерства, привели к решению отозвать лицензии на средства для выпрямления волос, содержащие глиоксиловую кислоту, так как было установлено, что она может вызвать почечную недостаточность.

Что касается продукта Silk keratin Straightening Cream, то также выяснилось, что компания H.I.Vitamins Ltd, указанная как производитель, больше не выпускает и не продает этот продукт с момента аннулирования лицензии.

Минздрав напоминает общественности, что использование продуктов, не имеющих лицензии от минздрава или не соответствующих условиям своей лицензии, может причинить вред здоровью населения. Для проверки наличия лицензии на парфюмерию и косметику можно посетить официальный веб-сайт минздрава.

До этого израильтян предупредили об опасности других популярных средств для волос. Так, в списке запрещенных средств для выпрямления волос указаны: HAIR STRAIGHTENER DF MINERAL, KARAT JAPANESE & KERATIN TREATMENT 24, AMERICAN SILK и HERMOSO COLLAGEN STRAIGHTENING.

Также в минздраве призвали не использовать несколько средств для выпрямления волос из другой серии. Речь идет о продукции: LASIO-KERATIN TREATMENT-MOCHA SILK, LASIO-KERATIN TREATMENT-COLOR PRO и LASIO-KERATIN TREATMENT-ONE DAY.