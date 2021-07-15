Минздрав призвал израильтян готовиться к аномальной жаре

В минздраве опубликовали предупреждение для израильтян в связи с экстремально жаркой погодой в ближайшие дни.

В частности, представители минздрава и МАДА призывают израильтян, в особенности пожилых граждан и людей с хроническими забоелваниями, избегать прямого нахождения на солнце, а выходя из дома обеспечивать себе и детям защиту от прямых ультрафиолетовых лучей.

Об этом сообщают Детали.

Рекомендуется использовать головные уборы, солнцезащитные очки и крема. В миннздраве не рекомендуют проводить занятия спортом на открытом воздухе.

Представители минздрава рекомендуют занятия спортом переносить на вечер, после того, как спадет жара.

В обязательном порядке рекомендуется пить достаточное количество воды, даже если нет ощущения жажды. Медики рекомендуют выпивать не менее 8-10 стаканов воды в день.

Израильтян также рекомендуют находиться в хорошо проветриваемых и кондиционируемых помещениях.

В минздраве напоминают родителям об ответственности за ситуации с оставленными в машинах детьми.

Отдыхающим на пляже рекомендуют избегать длительного нахождения на солнце. Купаться в море лучше всего рано утром. Купаться следует только на официальных пляжах в часы работы спасателей.

Работающим под солнцем рекомендуется одевать легкую и проветриваемую одежду. Делать перерывы и временно отдыхать в помещениях с кондиционером.

При признаках обезвоживания, в частности, головных болях, слабости и головокружении, рекомендуется прекратить все физические нагрузки.

При признаках теплового удара, таких как помрачение сознания, повышение температуры, необходимо вызвать скорую помощь через колл-центр МАДА по номеру 101 или приложение МАДА шели.

Особо чувствительны к жаре младенцы, дети и пожилые люди. Необходимо внимательно следить за признаками у них обезвоживания и теплового удара.

Убедитесь, что поблизости есть напитки, и что дети все время находятся в тени. Поддерживайте связь с пожилыми родственниками и соседями, которые живут одни, чтобы убедиться, что с ними все в порядке.

Курсор ранее сообщал, что сильнейшая жара продолжает наступать на США.