Минздрав заявил о резком росте госпитализаций с гриппом

Минздрав призывает население вакцинироваться от гриппа, особенно мужчин и женщин от 65 лет и старше, а также людей из групп риска.

Министерство здравоохранения опубликовало еженедельную сводку по вирусу гриппа и респираторно-синцитиальному вирусу (РСВ) в Израиле, которая показала увеличение примерно на 30% числа людей, госпитализированных с РСВ, по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

На сегодняшний день 15,2% всех израильтян, имеющих медицинскую страховку, вакцинированы против гриппа. 53,6% лиц в возрасте 65 лет и старше были вакцинированы против вируса.

Большинство вирусов гриппа, идентифицированных к настоящему времени в Израиле, относятся к типу А, а меньшинство — к типу В. Среди пациентов с гриппом типа А были идентифицированы два подтипа: подтип А/Н1 и подтип А/Н3. В состав противогриппозной вакцины, вводимой в Израиле, входят эти два подтипа гриппа А и два подтипа гриппа В.

Минздрав призывает население вакцинироваться от гриппа, особенно мужчин и женщин от 65 лет и старше, а также людей из групп риска. В Минздраве напоминают, что предотвратить грипп можно с помощью вакцинации, при условии, что вакцина будет сделана не менее чем за две недели до заражения. Вакцина рекомендуется с шестимесячного возраста и старше.

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