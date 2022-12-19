Мировой порядок находится на краю пропасти — первая оценка разведки Израиля

Согласно первому в истории отчету национальной разведки Израиля, сейчас мир находится в точке перехода, почти на краю обрыва, после чего серия кризисов, разразившихся одновременно, изменит геополитику планеты, центры технологий, экономический порядок и множество других областей от здравоохранения до энергетики.

Отчет был опубликован Министерством разведки в духе таких регулярных циклических отчетов, выпускаемых в США и других западных странах, и газета The Jerusalem Post получила первый экземпляр.

Рекомендации группы из восьми экспертов касались всех важнейших областей, связанных с национальной мощью и устойчивостью. Эти рекомендации были сосредоточены на продвижении ключевых геополитических союзов, выступающих в качестве геополитического и технологического моста между странами и упреждающем заполнении потенциальных пробелов в национальной устойчивости. Некоторыми из обсуждавшихся «опасных» областей были здоровье, энергия и вода.

Хотя в отчете также признается серьезное изменение в позиционировании Израиля, поскольку он превратился из слабой в энергетическом отношении страны в нечто среднее между энергетически нейтральной или сильной страной из-за обнаружения в последние десятилетия природного газа в его морских прибрежных районах.

Рекомендации были представлены на специальной конференции сегодня с участием представителей всех родов войск обороны и разведки Израиля.

Расписание конференции, полученное The Jerusalem Post, хотя оно и закрыто для публики, указывает на то, что присутствовал неназванный высокопоставленный сотрудник разведки, обычно зарезервированный для представителей Моссада или ШАБАК.

Среди других докладчиков были бывший глава разведки ЦАХАЛа Амос Ядлин, бывший глава совета национальной безопасности Яаков Амидрор, министр разведки Элазар Стерн и генеральный директор министерства разведки Алекс Дан, а также некоторые представители иностранных разведок.

Старший сотрудник министерства разведки Виктор Исраэль, руководивший отчетом и конференцией, сказал: «Государство должно усерднее работать над укреплением национальной устойчивости».

Высокопоставленный чиновник министерства разведки сказал, что этот отчет также стал заметным изменением для его отдела Horizons, который часто заглядывает в будущее с учетом тенденций, которые отстоят на 20 лет, тогда как в этом отчете основное внимание уделялось более краткосрочным тенденциям с 10-летним внешним пределом.

Кроме того, Израиль заявил, что в отчете внимательно рассматривается взаимодействие между различными тенденциями, например, проблемы с окружающей средой, доверием к государственным учреждениям, глобальные проблемы со здоровьем, проблемы с поставками и экономический спад могут привести к кумулятивному дестабилизирующему воздействию.

Согласно отчету, Израилю может быть нелегко поддерживать геополитический баланс между позитивными отношениями с США, Китаем и россией*, в то время как эти страны переходят от соперничества к большему конфликту. Во многих отношениях ожидание того, что эта тектоническая борьба заменит войну с террористическими группами, такими как «Аль-Каида» и ИГИЛ, в качестве того, что определяет национальную идентичность, невыгодно для Израиля.

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