Глава Европарламента Роберта Мецола призвала предоставить дополнительную финансовую и военную поддержку Украине в борьбе с российской агрессией.
Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.
Глава Европарламента отметила, что Украине необходима усиленная и всесторонняя поддержка. Также Мецола подчеркнула, что больше внимания нужно уделить финансовой и гуманитарной помощи.
«Эта война должна быть немедленно прекращена. И Украина должна выиграть эту войну. Это означает больше оружия для Украины, больше финансовой и гуманитарной помощи, больше практической солидарности и больше санкций против россии*», — сказала глава Европарламента.
Также она заявила, что гордится поддержкой, оказываемой Украине на уровне ЕС. При этом Мецола подчеркнула, что Евросоюз мог бы сделать больше.
Как сообщал Курсор, появилось видео с общением президента Украины Владимира Зеленского, которое не захотела показывать Международная федерация футбола (ФИФА) перед финалом чемпионата мира в Катаре 18 декабря.
В обращении Зеленский говорит, что Чемпионат мира показывает, что разные страны и народы могут решать, кто из них сильнее в честной игре на зеленом поле, а не на поле битвы.
Также Курсор писал о том, что Украину в войне с россией не интересует ни москва, ни санкт-петербург. В первую очередь, политика и тактика Киева рассчитаны на возвращение украинских территорий. Об этом в интервью французским телеканалам TF1 и LCI заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В частности, на вопрос журналиста о том, когда могут возобновиться переговоры с россией, если сравнивать Вторую мировую войну, когда советские войска в 1945 году дошли до Берлина, глава украинского государства сказал, что «нас не интересует москва, нас не интересует санкт-петербург».
«Нас не заинтересуют чужие земли. Нас не интересует жизнь российской федерации. Нас интересует только наша земля. И мы хотим ее деоккупировать. Вот и все. Говорить с россией надо, с той россией, которая готова уважать нас. Которая готова разговаривать не оружием, а словами. Которая готова нам отдать по тому или иному пути наши законные территории согласно международному праву. Вот с такой россией можно будет говорить. Но не с нацистской», — заявил Зеленский.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!