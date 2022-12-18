Глава Европарламента сделала важное заявление по поводу войны россии против Украины

По словам Роберты Мецолы, Евросоюз мог бы делать больше для победы Украины над агрессором.

Глава Европарламента Роберта Мецола призвала предоставить дополнительную финансовую и военную поддержку Украине в борьбе с российской агрессией.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

Глава Европарламента отметила, что Украине необходима усиленная и всесторонняя поддержка. Также Мецола подчеркнула, что больше внимания нужно уделить финансовой и гуманитарной помощи.

«Эта война должна быть немедленно прекращена. И Украина должна выиграть эту войну. Это означает больше оружия для Украины, больше финансовой и гуманитарной помощи, больше практической солидарности и больше санкций против россии*», — сказала глава Европарламента.

Также она заявила, что гордится поддержкой, оказываемой Украине на уровне ЕС. При этом Мецола подчеркнула, что Евросоюз мог бы сделать больше.

Как сообщал Курсор, появилось видео с общением президента Украины Владимира Зеленского, которое не захотела показывать Международная федерация футбола (ФИФА) перед финалом чемпионата мира в Катаре 18 декабря.

В обращении Зеленский говорит, что Чемпионат мира показывает, что разные страны и народы могут решать, кто из них сильнее в честной игре на зеленом поле, а не на поле битвы.

Также Курсор писал о том, что Украину в войне с россией не интересует ни москва, ни санкт-петербург. В первую очередь, политика и тактика Киева рассчитаны на возвращение украинских территорий. Об этом в интервью французским телеканалам TF1 и LCI заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В частности, на вопрос журналиста о том, когда могут возобновиться переговоры с россией, если сравнивать Вторую мировую войну, когда советские войска в 1945 году дошли до Берлина, глава украинского государства сказал, что «нас не интересует москва, нас не интересует санкт-петербург».

«Нас не заинтересуют чужие земли. Нас не интересует жизнь российской федерации. Нас интересует только наша земля. И мы хотим ее деоккупировать. Вот и все. Говорить с россией надо, с той россией, которая готова уважать нас. Которая готова разговаривать не оружием, а словами. Которая готова нам отдать по тому или иному пути наши законные территории согласно международному праву. Вот с такой россией можно будет говорить. Но не с нацистской», — заявил Зеленский.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!