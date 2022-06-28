Мировые эксперты озвучили экономический прогноз для Израиля

Всемирный банк понизил свой прогноз глобального роста на 2022 год с 4,1% до 2,9% после роста на 5,7% в 2021 году. Более отдаленное будущее также не сулит ничего хорошего: прогноз роста составляет 3% как на 2023, так и на 2024 год. Кроме того, Всемирный банк понизил прогноз роста США до 2,5% по сравнению с предыдущим прогнозом, который предсказывал рост крупнейшей экономики мира до 4,2% в 2022 году.

Об этом сообщает The Times of Israel.

После публикации Всемирного банка ОЭСР опубликовала свои прогнозы роста, которые указали на рост мировой экономики на 3% по сравнению с 4,5% в предыдущем прогнозе и ожидаемым в 2023 году ростом на 2,75%.

Но экономика Израиля, согласно публикации ОЭСР, как ожидается, вырастет в 2022 году на 4,8% по сравнению с 4,9% в предыдущем прогнозе.

Прогноз роста для Израиля в 4,8% и ожидаемая инфляция в 4% (что значительно ниже, чем в других западных странах), а также профицит бюджета с начала года, дефицит, снизившийся до нуля в годовом исчислении и особенно низкий уровень безработицы, сделали израильскую экономику, несмотря на ее политическую нестабильность, гораздо более обнадеживающей отправной точкой по сравнению с западными странами для грядущего экономического шторма.

Всемирный банк и ОЭСР подчеркнули негативное влияние развязанной россией* войны против Украины, которая является одним из основных факторов замедления мировой экономики. Война между двумя крупнейшими экспортерами товаров в мире вызвала всплеск цен на энергоносители и продовольствие, что ускорило, среди прочего, высокую инфляцию и нанесло значительный ущерб мировому росту.

Другие причины вспышки глобальной инфляции можно отнести к избыточному спросу, возникшему в результате ограничений и закрытий, введенных из-за COVID, а также к нехватке сырья, в основном из-за существенных сбоев в цепочках поставок, в основном из Китая, который постоянно переживает закрытия, при этом власти упорно и жестко борются за искоренение коронавируса, который отказывается сдаваться.

Ранее Курсор писал, что обнародован отчет о состоянии экономики Израиля. Центр Тауба опубликовал отчет «Картина нации 2022», в котором представлены некоторые из наиболее существенных тенденций в сферах экономики, рынка труда.

Кроме этого, израильский шекель укрепился по отношению к доллару. Учитывая, что стоимость бензина в Израиле напрямую связана с ценой нефти на мировых рынках и курсом доллара, сейчас трудно прогнозировать, что произойдет со стоимостью топлива и доллара в ближайшее время.

Курсор также сообщал, что опрос показал, сколько израильтян довольны своим экономическим положением.

Напомним, что Банк Израиля заявил, что рост экономики может продолжиться, несмотря на политические потрясения. Амир Ярон, управляющий банка, говорит, что израильская система обладает «впечатляющей способностью к росту» даже в условиях неопределенности, обещает и дальше сдерживать инфляцию.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!