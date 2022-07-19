Модерна протестирует в Израиле новую вакцину от COVID-19

Медицинский центр «Шиба» объявил, что наряду с другими клиниками на международном уровне принимает участие в тестировании вакцины Модерна.

Американская биотехнологическая компания «Модерна» проведет испытания своей новой вакцины от коронавирусной инфекции в Израиле. Тестирование будет проходить в медицинском центре «Шиба».

Об этом сообщает издание Times of israel.

Израильская клиника объявила, что вместе с другими больницами по всему миру примет участие в этапе тестирования вакцины «Модерна».

Профессор Гили Регев-Йохай, ведущий исследователь вакцин в «Шибе», за исследованиями которого внимательно следили во всем мире, заявила, что ее клиника считает профессиональным долгом продолжать возглавлять глобальные исследования в этой области.

По ее словам, во всем мире продолжают фиксировать новые вспышки коронавирусной инфекции и сейчас важной задачей является создание вакцины и лекарств, которые будут способны противостоять различным штаммам вируса.

Профессор заявила, что добровольцы в новом исследовании будут разделены на три группы: одна получит две дозы новой вакцины; второй введут новую вакцину, а затем плацебо, а третья группа получит две дозы оригинальной вакцины «Модерна».

Уровни заражения внутри групп будут изучены для оценки эффективности вакцины.

«Курсор» писал ранее, что вирусолог из Университета Мэриленда Миган Деминг рассказала, что коронавирус меняется. Те препараты, которые были эффективны раньше, через год или два могут уже не работать против новых вариантов болезни.