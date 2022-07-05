Вакцины, которая на самом деле защищает от коронавируса, еще нет — эксперт

По словам экспертов, требуются фундаментальные исследования самого вируса и надежное предсказание его изменений для эффективной борьбы.

Вирусолог из Университета Мэриленда Миган Деминг рассказала, что коронавирус меняется. Те препараты, которые были эффективны раньше, через год или два могут уже не работать против новых вариантов болезни.

Об этом пишет издание Nature.

Тот же вариант Омикрон, который изменил ход пандемии и породил несколько ответвлений коронавируса. Каждое из них (BA.4 и BA.5) может прорывать защиту, созданную иммунной системой в результате вакцинации.

Поэтому, если будущие штаммы будут основаны именно на Омикроне, то есть вероятность, что теперешние вакцины станут бесполезными. Или, по крайней мере, потеряют часть эффективности.

Более того, уже Китай, вложивший миллиарды долларов в программу вакцинации, уже сегодня ищет новые препараты, которые были бы более эффективное против штамма Омикрон.

Ранее наш сайт сообщал, что ученые объяснили, как ламы помогут в разработке спрея против COVID-19. Иммунные частицы в крови ламы могут обеспечить защиту от всех вариантов COVID-19, а также от других вирусов, таких как SARS-CoV-1, который вызывает тяжелый острый респираторный синдром, обнаружили ученые из больницы Mount Sinai в Нью-Йорке в ходе нового исследования.

Кроме того, Курсор писал, что Зарка призывает израильтян носить маски из-за вспышки COVID-19.

В Израиле озвучили реальную эффективность COVID-вакцин для детей.