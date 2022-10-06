Погода в Израиле на 7 октября: ожидается понижение температуры

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В израильском гидрометцентре предоставили погодные данные на 7 октября, согласно которым, завтра на большей части территории страны будет переменная облачность, без осадков.

В пятницу, 7 октября, на большей части территории Израиля ожидается понижение температуры и переменная облачность. Синоптики прогнозируют среднюю солнечную активность и слабый ветер до 4.4 м/с. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: ясно, +25°С днем, +16°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +28°С днем, +21°С ночью;

Хайфа: ясно, +24°С днем, +19°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +29°С днем, +19°С ночью;

Эйлат: ясно, +34°С днем, +23°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 7 октября составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 27°С. Легкое волнение, высота волн 80-120 см.

Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 27°С. Легкое волнение, высота волн 80-120 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 27°С. Легкое волнение, высота волн 80-120 см.

Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: вода прогрета до 27°С. Легкое волнение, высота волн 80-120 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер северный, скорость 20-35 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-35 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер южный, скорость 10-20 км/ч. «Курсор» писал ранее, что изменение климата уничтожит основные сельхозресурсы человечества, за исключением одного.

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Автор материала: Кати Гиршин