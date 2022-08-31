Изменение климата уничтожит основные сельхозресурсы человечества, за исключением одного

Новое исследование утверждает, что посадка большего количества плодов хлебного дерева может стать решением проблемы борьбы с изменением климата.
Работа ученых была опубликована в рецензируемом журнале PLOS Climate.
Ученые ожидают, что изменение климата окажет неблагоприятное воздействие на многие сельскохозяйственные культуры по всему миру. Но исследователи из Северо-Западного университета говорят, что тенденции глобального потепления мало повлияют на одну конкретную продукцию: хлебное дерево.
Хлебное дерево — крахмалистый плод дерева, произрастающий на островах Тихого океана. Хотя это фрукт, люди часто используют его вместо картофеля, потому что он очень крахмалистый и не содержит семян.
Исследование, которое показало, что в отличие от риса и кукурузы, плоды хлебного дерева могут выдерживать экстремальные климатические условия. Поскольку глобальное потепление делает тропические регионы более теплыми и влажными, исследователи хотели посмотреть, повлияет ли это на способность плодов хлебного дерева расти в естественном климате.
Во-первых, они наметили, какие климатические условия нужны этим деревьям для правильного выращивания плодов хлебного дерева. Затем команда рассмотрела модели изменения климата, предсказав, какой будет погода в этих районах в 2061–2080 годах.
Прогнозы рассматривали два сценария: один, при котором рост выбросов парниковых газов продолжает беспокоить мир, и другой, при котором выбросы стабилизируются в будущем. В обоих сценариях регионы, пригодные для выращивания хлебного дерева, остались прежними. В тропиках и субтропиках количество пригодных для выращивания плодов хлебного дерева земель уменьшилось лишь в 4,4 раза — до 4,5%.
Исследовательская группа также обнаружила, что подходящие земли для выращивания этой культуры есть и в других регионах, в том числе в странах Африки к югу от Сахары, где люди обычно не сажают эти деревья.
Ученые считают, что хлебное дерево может положить конец голоду в мире. По словам исследователей, этот фрукт может стать решением, поскольку он хорошо подходит для выращивания в районах с высоким уровнем отсутствия продовольственной безопасности.
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