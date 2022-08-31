Изменение климата уничтожит основные сельхозресурсы человечества, за исключением одного

Исследователи говорят, что глобальное потепление мало повлияет на один конкретный продукт.

Новое исследование утверждает, что посадка большего количества плодов хлебного дерева может стать решением проблемы борьбы с изменением климата.

Работа ученых была опубликована в рецензируемом журнале PLOS Climate.

Ученые ожидают, что изменение климата окажет неблагоприятное воздействие на многие сельскохозяйственные культуры по всему миру. Но исследователи из Северо-Западного университета говорят, что тенденции глобального потепления мало повлияют на одну конкретную продукцию: хлебное дерево.

Хлебное дерево — крахмалистый плод дерева, произрастающий на островах Тихого океана. Хотя это фрукт, люди часто используют его вместо картофеля, потому что он очень крахмалистый и не содержит семян.

Исследование, которое показало, что в отличие от риса и кукурузы, плоды хлебного дерева могут выдерживать экстремальные климатические условия. Поскольку глобальное потепление делает тропические регионы более теплыми и влажными, исследователи хотели посмотреть, повлияет ли это на способность плодов хлебного дерева расти в естественном климате.

Во-первых, они наметили, какие климатические условия нужны этим деревьям для правильного выращивания плодов хлебного дерева. Затем команда рассмотрела модели изменения климата, предсказав, какой будет погода в этих районах в 2061–2080 годах.

Прогнозы рассматривали два сценария: один, при котором рост выбросов парниковых газов продолжает беспокоить мир, и другой, при котором выбросы стабилизируются в будущем. В обоих сценариях регионы, пригодные для выращивания хлебного дерева, остались прежними. В тропиках и субтропиках количество пригодных для выращивания плодов хлебного дерева земель уменьшилось лишь в 4,4 раза — до 4,5%.

Исследовательская группа также обнаружила, что подходящие земли для выращивания этой культуры есть и в других регионах, в том числе в странах Африки к югу от Сахары, где люди обычно не сажают эти деревья.

Ученые считают, что хлебное дерево может положить конец голоду в мире. По словам исследователей, этот фрукт может стать решением, поскольку он хорошо подходит для выращивания в районах с высоким уровнем отсутствия продовольственной безопасности.

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