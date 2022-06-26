Молодежная сборная Израиля по футболу установила историческое достижение страны

Молодежная сборная Израиля по футболу впервые вошла в полуфинал чемпионата УЕФА среди юношей до 19 лет.
Достижение также сопровождалось билетом на участие в чемпионате мира по футболу среди юношей до 20 лет, который пройдет в следующем году в Индонезии.
Министр культуры и спорта Хили Троппер поздравил команду с успехом.
«Вы принесли на поле решимость и дух победы и доказали, насколько вы настоящие победители», — говорится в заявлении Троппера.
Команда заняла второе место в своей группе, несмотря на то, что в субботу проиграла Англии со счетом 0:1 на залитом дождем поле в Словакии.
В полуфинальном матче нага команда сыграет против Франции, которая до сих пор не проигрывала в чемпионате.
Общественный вещатель Kan будет транслировать игру в прямом эфире во вторник в 21:00 по израильскому времени.
Тренер Офир Хаим сказал Kan в воскресенье, что это «чрезвычайно захватывающее» достижение».
«Это беспрецедентно», — сказал он.
Хаим признал, что команда столкнется с проблемой в матче против французов, но отметил, что в прошлом у них были ничьи.
«Это означает, что все возможно… и я верю, что мы придем подготовленными», — сказал он.
Хаим сказал, что израильская команда использовала мозги, чтобы компенсировать недостаток мускулов.
«Мне нравится, когда игроки думают, — сказал он. — Понятно, что в Израиле у нас нет физических [способностей] и скорости Европы… поэтому нам нужно компенсировать это интеллектом и мудростью, и в этом мы лучше всех», — сказал Хаим.
Напомним, что израильские дзюдоистки завоевали две медали турнира «Большого шлема», который проходит в Улан-Баторе.