Молодежная сборная Израиля по футболу установила историческое достижение страны

Достижение приносит команде билет на чемпионат мира до 20 лет в Индонезии в следующем году. Тренер говорит, что мозги — сильная сторона команды.

Молодежная сборная Израиля по футболу впервые вошла в полуфинал чемпионата УЕФА среди юношей до 19 лет.

Достижение также сопровождалось билетом на участие в чемпионате мира по футболу среди юношей до 20 лет, который пройдет в следующем году в Индонезии.

Министр культуры и спорта Хили Троппер поздравил команду с успехом.

«Вы принесли на поле решимость и дух победы и доказали, насколько вы настоящие победители», — говорится в заявлении Троппера.

Команда заняла второе место в своей группе, несмотря на то, что в субботу проиграла Англии со счетом 0:1 на залитом дождем поле в Словакии.

В полуфинальном матче нага команда сыграет против Франции, которая до сих пор не проигрывала в чемпионате.

Общественный вещатель Kan будет транслировать игру в прямом эфире во вторник в 21:00 по израильскому времени.

Тренер Офир Хаим сказал Kan в воскресенье, что это «чрезвычайно захватывающее» достижение».

«Это беспрецедентно», — сказал он.

Хаим признал, что команда столкнется с проблемой в матче против французов, но отметил, что в прошлом у них были ничьи.

«Это означает, что все возможно… и я верю, что мы придем подготовленными», — сказал он.

Хаим сказал, что израильская команда использовала мозги, чтобы компенсировать недостаток мускулов.

«Мне нравится, когда игроки думают, — сказал он. — Понятно, что в Израиле у нас нет физических [способностей] и скорости Европы… поэтому нам нужно компенсировать это интеллектом и мудростью, и в этом мы лучше всех», — сказал Хаим.

Напомним, что израильские дзюдоистки завоевали две медали турнира «Большого шлема», который проходит в Улан-Баторе.