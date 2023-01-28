Момент теракта в Иерусалиме попал на видео

В сети распространяется видео, снятое в Ир Давиде, Иерусалиме, во время сегодняшнего теракта.

На опубликованных кадрах 13-летний подросток спрятался за машиной и начал расстреливать евреев.

Чуть ранее его родственники категорично отрицали причастность мальчика к этому теракту.

«Он направлялся в дом своего друга в Сильване и не имеет никакого отношения к стрельбе. Он случайно оказался на месте теракта и был ранен на месте. Мой брат маленький мальчик, где он возьмет оружие? Сейчас он под следствием, мы уверены, что он не имеет к этому никакого отношения», ‒ сказал его брат в интервью арабским СМИ.

Ранее «Курсор» сообщал, что сегодня, 28 декабря, в Иерусалиме вновь произошел теракт. Оказалось, что его совершил 13-летний подросток.

Террориста, фото которого доступно в нашем материале, нейтрализовали и доставили раненым в сознании в больницу, где предоставили медицинскую помощь.