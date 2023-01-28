Стрельба в Иерусалиме: террорист ликвидирован

Сегодня, 28 января, в Иерусалиме вновь произошел теракт, в рамках которого преступник ранил двух человек.

Согласно предварительной информации, пострадали отец и сын. Террорист открыл огонь по прохожим, но был ликвидирован гражданским.

Медики и парамедики МАДА оказывают медицинскую помощь и эвакуируют двух раненых в больницу Шаарей Цедек, в том числе 22-летнего мужчину в тяжелом состоянии и 45-летнего мужчину в состоянии от средней до тяжелой степени с огнестрельными ранениями верхней части тела.









Известно, что в пятницу, 27 января, в районе Неве-Яаков в Иерусалиме произошел теракт, в ходе которого террорист застрелил 7 человек и еще нескольких ранил (первые кадры с места событий смотрите здесь). Он устроил засаду на молящихся возле синагоги в северной части Восточного Иерусалима и, когда те выходили из синагоги, открыл огонь.

Потом он скрылся с места происшествия в сторону палестинского района Бейт-Ханина. Террориста ликвидировали, когда он покинул свое транспортное средство и начал стрелять по полиции (видео с ликвидацией преступника смотрите здесь).

Выяснилось, что теракт совершил 21-летний гражданин Израиля и житель Восточного Иерусалима Алькам Хайри, в нашем материале также опубликованы его фото.

Свидетели и первые лица, прибывшие на место, рассказали о панике, страхе и замешательстве во время трагедии.

Ранее в СБ указали на важную деталь теракта и заявили, что террорист заранее готовился к нападению.

«Курсор» сообщал, что Нетаниягу поговорил с Байденом о теракте в Иерусалиме.

Помимо этого минздрав предложил израильтянам психологическую помощь после теракта в Иерусалиме.