Мусульмане записали видео, где выступили против антисемитизма

На этом видео, Др Маджид Аль Сара с делегацией Объединённых Арабских Эмиратов и Бахрейна от организации «Шарака» прибыли в Израиль и посетили «Яд Вашем», он заявил «Мы не допустим отрицать Холокост. Мы не допустим антисемитизма. Больше никогда!»
Также 27 января в Азербайджане впервые отметят Международный день памяти жертв Холокоста.
Об этом сообщает Телерам-канал Голос Израиля.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в антикварной лавке в Тель-Авиве продаются нацистские реликвии времён Второй мировой войны.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.