Мусульмане записали видео, где выступили против антисемитизма

Это видео показало, что мусульманский мир помнит историю Холокоста и выступает против антисемитизма.

На этом видео, Др Маджид Аль Сара с делегацией Объединённых Арабских Эмиратов и Бахрейна от организации «Шарака» прибыли в Израиль и посетили «Яд Вашем», он заявил «Мы не допустим отрицать Холокост. Мы не допустим антисемитизма. Больше никогда!»

Также 27 января в Азербайджане впервые отметят Международный день памяти жертв Холокоста.

Об этом сообщает Телерам-канал Голос Израиля.



Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в антикварной лавке в Тель-Авиве продаются нацистские реликвии времён Второй мировой войны.

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