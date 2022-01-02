Мужчина 80 лет погиб во время работы в Галилее

Офицеры израильской полиции прибыли вместе с судебными экспертами и следователями из Министерства труда и начали расследование обстоятельств дела.

80-летний фермер, житель деревни Рама, погиб в воскресенье, работая в оливковой роще в Вади-Сельма, когда он застрял внутри шлифовального станка рядом с сельскохозяйственным трактором.

Об этом сообщает maariv.co.il.

Пожарные и спасатели достали его из ловушки, а его смерть была определена на месте медицинскими работниками. Офицеры израильской полиции прибыли вместе с судебными экспертами и следователями из Министерства труда и начали расследование обстоятельств дела.

«Когда мы прибыли на место, мы увидели человека, запертого внутри машины. Он был без признаков жизни, и мы должны были определить его смерть на месте», — сказал Фельдшер Михаил Бабионишев.

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