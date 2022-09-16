Мужчина получил травму головы, упав с высоты в заповеднике Нахаль Иудея

50-летний гражданин упал с высоты в заповеднике Нахаль Иудея. Вскоре сотрудники экстренных служб провели спасательную операцию. Пострадавшего доставили на военном вертолете в больницу Рамбам, современную государственную медицинскую клинику, расположенную на побережье Средиземного моря в Хайфе.

Об этом сообщает Maariv.

На данный момент он в сознании, его состояние стабильное, но у него травма головы. Медики предоставляют ему необходимую помощь. О его состоянии здоровья будет объявлено позже. Полицейские не комментировали событие.

Заповедник Нахаль Иудея (в переводе с иврита — Ручей Иудеи) расположен на Голландских Высотах. Это место выбирают для отдыха не только израильтяне, но туристы из других стран. Многие приезжают сюда отдохнуть от городской суеты.

Ранее «Курсор» сообщал, что в Италии американский турист отправился на экскурсию к потухшему вулкану Везувий, где произошла удивительная история. Мужчина пытался сделать селфи, но упал в кратер. История завершилась удачно, поскольку он остался жив, отделался лишь небольшими синяками и порезами.

Между тем, как уже писал «Курсор», также на Сицилии подобное событие произошло с израильтянином. Он прогуливался по вулкану со своим сыном, но вскоре оступился и упал с высоты 50 метров. Сын мужчины обратился за помощью к проводнику. Вместе они поспешили вызвать спасателей. В спасательной операции приняли участие не только военные и представители экстренных служб, но и добровольцы, которые находились в этом же районе.