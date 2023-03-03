Музыканты призывают Грэмми добавить категорию еврейской музыки

Датский музыкант Джоани Лидс и американский рок-исполнитель Майки Паукер работают над официальным предложением добавить «лучший еврейский музыкальный альбом» в список награжденных Грэмми.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Известно, что премию «Грэмми» присуждают практически каждому виду музыки, — от поп-музыки до металла, от нью-эйдж до современной христианской, — но там нет еврейской категории. Два друга-еврея, одновременно являющиеся музыкантами, надеются это изменить.

Они планируют подать свое предложение в Академию звукозаписи, орган, который управляет Грэмми, к 1 марта. По словам Лидса, также являющегося обладателем «Грэмми», глобальная категория не подходит для еврейских музыкантов.

«Еврейское» — это сложно, потому что это не просто религия, как христианство. Это тоже культура», – сказал он.

Музыканты для подкрепления своего предложения проконсультировались с раввинами и еврейскими педагогами о том, что представляет собой еврейская музыка.

«Мы делаем все возможное, чтобы быть как можно более ясными и всеобъемлющими, потому что не все знают, что еврейская музыка разнообразна. Это трансконфессиональное, оно основано на духовности, оно основано на культуре, и это не только ашкенази», – сказал Паукео.

Друзья приводят доводы в пользу новой категории, которая будет охватывать еврейскую религиозную музыку, такую ​​как канторская музыка, музыка ниггонов и мизрахи, а также светскую музыку, такую ​​как клезмер, идиш, ладино и иудео-арабская музыка.

«Чтобы это была еврейская музыка, в ней должно быть какое-то еврейское содержание. Если в Израиле есть песня о том, как какой-то парень встречает девушку в баре, или что-то еще, что не имеет подтекста ни в тексте, ни в литургии, ни в чем-то еще, то это не будет считаться еврейской музыкой. Наша цель — научить не только Академию звукозаписи тому, что такое еврейская музыка, но и информировать общественность о том, что такое еврейская музыка», – добавил Лидс.

По словам Паукера, это не первый раз, когда музыканты обращаются в Академию звукозаписи с просьбой добавить еврейскую категорию. Однако сейчас для успеха есть все шансы, потому что в сфере музыки происходит «еврейский ренессанс».

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