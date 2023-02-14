Мы будем работать над продвижением культуры в городе предков — министр культуры в Хевроне

По словам Мики Зоара, «мы должны соединять Хеврон с нашими корнями и нашей культурой».

Министр культуры и спорта Мики Зоар во вторник, 14 февраля, посетил местный совет в Кирьят-Арбе (Хеврон), где провел встречу с главой совета Элияху Либманом.

Об этом информирует портал inn.co.il.

Отмечается, что в ходе визита Либман рассказал министру о развитии общины в различных областях, в том числе в сферах спорта и культуры.

«В моем сердце есть теплые чувства к городу предков, и для меня большая честь приехать сюда в качестве министра культуры и спорта Израиля. Культура Израиля — это культура наследия Израиля, и нет ничего лучше города предков. Мы должны соединять Хеврон с нашими корнями и нашей культурой. С Божьей помощью мы будем работать над популяризацией и развитием культуры и спорта в городе предков», — сказал он.

Как сообщал Курсор, новый министр культуры и спорта Мики Зохар пообещал не предоставлять государственное финансирование произведениям искусства, которые «порочат Государство Израиль в стране и во всем мире».

Зоар добавил: «Мы обязательно прекратим финансирование, которое продвигает нарратив наших врагов. Террористы не будут представлены как герои, пользующиеся израильским финансированием, а солдаты не будут представлены как убийцы».

Также Курсор информировал о том, что 2 января министр культуры и спорта Мики Зохар подал заявление об уходе из Кнессета председателю фракции «Ликуд» в парламенте Офиру Кацу.

Отмечается, что Зохар написал соответствующее заявление в соответствии с так называемым “норвежским законом”.