Новоназначенный министр сложил полномочия депутата Кнессета

Заявление было подано главе фракции «Ликуд» в парламенте в соответствии с так называемым “норвежским законом”.

Министр культуры и спорта Мики Зохар подал заявление об уходе из Кнессета председателю фракции «Ликуд» в парламенте Офиру Кацу.

Об этом сообщает портал Maariv.

Отмечается, что Зохар написал соответствующее заявление в соответствии с так называемым “норвежским законом”.

Как сообщал Курсор, в конце декабря министр по делам Иерусалима и наследия раввин Амихай Элияху в пятницу, 30 ноября, подал спикеру Амиру Охане заявление об уходе из Кнессета. Элияху поблагодарил Охану за то, что тот принял заявление накануне Шаббата.

“Я подаю заявление об отставке из Кнессета, чтобы я мог сосредоточиться на продвижении наследия и связи с корнями нашего народа на Земле Израиля. Благодарю вас, спикер Амир Охана, и желаю успехов в вашей новой роли”, — сказал Элияху.

В свою очередь Охана принял заявление Элияху о сложении депутатских полномочий и пожелал ему больших успехов на посту министра.

Ранее Курсор писал о том, что в Кнессете 25-го созыва всего 29 депутатов-женщин. Для сравнения: в Кнессете прошлого созыва было 43 женщины. При этом женщины составляют 50,4 процента населения Израиля.

В формирующемся правительстве ситуация с женским представительством еще хуже, чем в нынешнем. В лучшем случае в правительстве будут 4-5 министров-женщин, при этом в уходящем их девять. В предыдущем правительстве Биньямина Нетаниягу было 8 министров-женщин, до этого — 6, а в 2013 году их было 4.

Также Курсор информировал о том, что Кнессет 19 декабря одобрил законопроект, увеличивающий минимальное количество депутатов, необходимое для формирования новой фракции в парламенте.