На 90 шоссе столкнулись автомобили, много пострадавших

В среду, 25 января, на 90 шоссе возле перекрестка Масада (Мецуда) произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали семь человек.

Об этом пишет издание Maariv.

На дороге столкнулись два автомобиля. На месте аварии работают парамедики (МАДА). Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, остальные участники ДТП получили легкие травмы.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства и причину аварии.

«Курсор» писал ранее, что в понедельник, 23 января, в Иерусалиме произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека. На дороге столкнулся мотоцикл и машина «скорой» помощи.

Еще мы писали, что 40-летний мужчина находится в состоянии средней тяжести, еще шесть человек получили легкие ранения в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух грузовиков и трех автомобилей на шоссе 31, недалеко от развязки Неватим в регионе Негев.

Напомним, недалеко от кибуца Нир-Элиягу в пятницу, 20 января, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента был серьезно ранен 30-летний мужчина, авто которого перевернулось.

Читайте также, на севере Израиля произошло лобовое ДТП, которое забрало жизни троих молодых парней в возрасте 16-17 лет. Двое из них скончались от полученных травм на месте, еще один умер в больнице.