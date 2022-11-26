На пляж Тель-Авива выбросило 40 пакетов с наркотиками

Очевидцы сообщили полиции о выброшенной на берег трубке, в которой лежали мелкие упаковки.

В субботу, 26 ноября, на пляже в Тель-Авиве обнаружили 40 пакетов, в которых находился гашиш. Их вынесло морским течением к побережью.

Об этом сообщает Telegram-канал израильские трудовыебудни.

Очевидцы заметили на пляже трубку, в которой лежали мелкие упаковки с неопознанным веществом и сообщили об этом сотрудникам полиции. Предположительно, трубу прибило волной из открытого моря. После осмотра оказалось, что в пакетах хранились наркотики, а не взрывчатка, как предполагалось изначально. Пока неизвестно, как запрещенные вещества оказались в море.

Также полиция обнаружила десятки килограммов гашиша на пляжах в Нагарии, Хайфе, Тират-Кармеле, Зихрон-Яакове и Хадере. Наркотики передали в лабораторию для проверки.

«Курсор» писал ранее, что в районе Ришон ле-Циона сотрудники полиции «накрыли» одну из самых крупных нарколабораторий за последние несколько лет. «Предприниматели» организовали лабораторию площадью 600 квадратных метров под землей, на глубине около 2,5 метра и снабдили ее всем необходимым.

Еще мы писали, что в жилище 19-летнего студента в Ашдоде была организована крупнейшая лаборатория. При ее ликвидации конфисковано около тысячи кустов каннабиса на сумму четверть миллиона шекелей.

Напомним, что силы Армии обороны Израиля предотвратили очередную контрабанду наркотиков из Египта на сумму 800 тысяч шекелей, которые были переданы сотрудникам полиции.