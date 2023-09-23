Столкновения между поселенцами, палестинцами и левыми активистами произошли на горе Хеврон

Силы ЦАХАЛа и охрана поселения прибыли на место происшествия и задержали участников конфликта.

В субботу, 23 сентября, на юге горы Хеврон вспыхнули стычки между поселенцами, палестинцами и группой левых активистов.

Об этом сообщает портал Walla.

По заявлениям поселенцев, палестинцы и левые активисты разгромили палатку и имущество в одном из поселений. Силы ЦАХАЛа и охрана поселения прибыли на место происшествия и задержали участников конфликта.

Как сообщал Курсор, на днях палестинец получил ножевое ранение в результате столкновения групп поселенцев и арабской молодежи в городе Хеврон. Армия обороны Израиля сообщила, что на место «жестокого противостояния» прибыли солдаты, а офицер произвел одиночный выстрел в воздух, чтобы разогнать группы. Правоохранители оказали помощь раненому палестинцу на месте.

В то же время палестинские СМИ сообщили, что у пострадавшего ножевое ранение в спину, он находится в состоянии средней степени тяжести.

В ЦАХАЛе заявили, что израильская полиция сейчас расследует инцидент. Никто из военнослужащих в ходе инцидента не пострадал.

Напомним, что в августе в деревне Бурка недалеко от Рамаллы произошли ожесточенные столкновения между поселенцами и палестинцами. Минздрав ПА сообщил, что Кусей Матан, 19-летний палестинский араб, был застрелен поселенцами, прибывшими в Бурку из близлежащего поселения Оз-Цион. В результате столкновений еще четверо палестинцев получили огнестрельные ранения.

Местные источники сообщили, что группа поселенцев вошла в западный и северо-западный район села, в ответ на что начались столкновения, в ходе которых палестинские жители пытались защитить свои земли и имущество. По словам жителей, во время нападения поселенцы подожгли две машины в деревне.

Ранее Курсор писал, что палестинцы обвиняют еврейских поселенцев в поджоге сельхозугодий в Иудее и Самарии.