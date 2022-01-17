На горе Мерон снесли незаконный комплекс

09:25, Сегодня
Новости Израиля
Мерон фото
.Место трагедии на горе Мерон
Фото: David Cohen/Flash90

Строительство комплекса было незаконным и мешало безопасной эвакуации людей.

Комплекс Бускила возле могилы рабби Шимона бар Йохая на горе Мерон был снесен Национальным отделом по обеспечению соблюдения законов о планировании и строительстве и израильской полицией в понедельник утром.
Об этом сообщает Jerusalem Post.
Комплекс был построен незаконно и загораживал пути эвакуации из этого района.
Во время празднования Лаг Баомер в прошлом году 45 человек были раздавлены насмерть в узком коридоре.
Сам коридор снесли неделю назад.

Государственная комиссия по расследованию катастрофы на горе Мерон представила премьер-министру Нафтали Беннету промежуточный отчет о кровавой катастрофе в апреле, в результате которой погибли 45 человек.

Также читайте о том, что полиция запретила паломничество на могилу каббалиста Баба Сали.

Ежегодно в день его смерти на могиле в городе Нетивоте проходит паломничество, в котором принимали участие в разные годы до 100 тысяч человек.

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Автор материала:
Кати Адхам
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