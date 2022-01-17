На горе Мерон снесли незаконный комплекс

Строительство комплекса было незаконным и мешало безопасной эвакуации людей.

Комплекс Бускила возле могилы рабби Шимона бар Йохая на горе Мерон был снесен Национальным отделом по обеспечению соблюдения законов о планировании и строительстве и израильской полицией в понедельник утром.

Комплекс был построен незаконно и загораживал пути эвакуации из этого района.

Во время празднования Лаг Баомер в прошлом году 45 человек были раздавлены насмерть в узком коридоре. Сам коридор снесли неделю назад.

Государственная комиссия по расследованию катастрофы на горе Мерон представила премьер-министру Нафтали Беннету промежуточный отчет о кровавой катастрофе в апреле, в результате которой погибли 45 человек. Также читайте о том, что полиция запретила паломничество на могилу каббалиста Баба Сали

Ежегодно в день его смерти на могиле в городе Нетивоте проходит паломничество, в котором принимали участие в разные годы до 100 тысяч человек.

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