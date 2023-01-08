На границе с Иорданией задержали контрабандистов оружия

В прошлый четверг израильские силы предотвратили попытку контрабанды оружия у границы с Иорданией.

Об этом сообщает Arutz Sheva, ссылаясь на слова представителя армии.

На прошлой неделе солдаты ЦАХАЛа заметили двух подозреваемых возле кибуца Ашдот-Яаков. Силы Армии обороны Израиля, израильской полиции и израильской пограничной полиции направили на место происшествия, где они задержали подозреваемых, у которых было 10 пистолетов.

Задержанные подозреваемые и оружие были переданы израильской полиции для дальнейшего расследования.

Ранее мы рассказывали о масштабной операции в Хевроне, проведенной полицейскими и израильскими военнослужащими сегодня утром, 8 января. Представитель отделения израильской полиции в Иудее и Самарии сообщил об офицерах и военнослужащих, которые провели обыск в доме подозреваемого палестинца, где были обнаружены штурмовые винтовки, пистолеты и несколько частей оружия.

Еще двух арестованных на месте происшествия доставили для проведения дальнейшего вопроса. По информации АОИ, одного из них разыскивало для допроса агентство ШАБАК, потому что он может быть причастен к терроризму.

Также известно о проведении облав более 1000 сотрудниками пограничной полиции на десятки целей на севере Израиля, в рамках чего арестовали 41 подозреваемого. Правоохранители изъяли оружие, среди которого были 8 пистолетов и автомат типа «Карло», боеприпасы и различные наркотики.

«Курсор» также сообщал, что в ночь на воскресенье, 8 января, силы ЦАХАЛи и Шин Бет задержали подозреваемого в причастности к террористической деятельности, в рамках чего были конфискованы два пистолета, два автомата М16 и автомат Калашникова. Конфискованное и арестованного передали силовикам для проведения дальнейшего расследования.