Израильские военнослужащие провели масштабную операцию в Хевроне

Одного из задержанных разыскивали в связи с предполагаемой причастностью к терроризму.

Полицейские и израильские военнослужащие изъяли сегодня утром, 8 января, несколько единиц огнестрельного оружия в ходе рейда в городе Хеврон.

Об этом сообщает The Times Of Israel и Arutz Sheva.

По словам представителя отделения израильской полиции в Иудее и Самарии, офицеры и военнослужащие обыскали дом подозреваемого палестинца в Хевроне, обнаружив три штурмовых винтовки, два пистолета и несколько частей оружия.

Двое палестинцев были арестованы на месте происшествия и доставлены для дальнейшего допроса. В Армии обороны Израиля рассказали, что один из подозреваемых разыскивался для допроса агентством безопасности ШАБАК в связи с предполагаемой причастностью к террористической деятельности.

Также сообщается, что более 1000 сотрудников пограничной полиции совершили облавы на десятки целей на севере Израиля и арестовали 41 подозреваемого. Офицеры изъяли оружие, в том числе 8 пистолетов и автомат типа «Карло», некоторое количество боеприпасов и различные виды наркотиков.

Ранее мы рассказывали, что в Хервоне ЦАХАЛ и Шин Бет в ночь на воскресенье, 8 января, арестовали человека, который разыскивался из-за подозрений в причастности к терроризму. Правоохранителям удалось конфисковать ряд единиц оружия, среди которых известно о двух пистолетах, двух автоматах M16 и автомате Калашникова. Задержанного и конфискованные средства боевого применения передали силовикам, которые проведут дальнейшее расследование.

«Курсор» сообщал, что в Иудее и Самарии увеличилось количество ограблений израильтян. В частности, на выходных зафиксированы четыре ограбления израильтян, которые приехали в деревни Калькилия и Наби-Элиас в Самарии, а также в деревне Нилин возле Рамаллы, о чем подробнее читайте здесь.