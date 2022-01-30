Двое израильских туристов заблудились в снегах на горнолыжном курорте Хермон

В воскресенье двое израильтян, приехавших на горнолыжный курорт Хермон, сбились с пути во время прогулки по окрестностям и застряли в глубоких снежных сугробах.

Около 16:00 в пожарно-спасательную службу поступил звонок с сообщением о чрезвычайной ситуации, и на Хермон выехали бригады спасателей. Поисково-спасательная операция благополучно завершилась до наступления темноты.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Israelinfo».

Дорога на Хермон неблизкая, и к моменту прибытия спасателей один из туристов почти добрался до парковки, его быстро разыскали по данным геолокации мобильного телефона. В поисках второго спасателям пришлось пешком прочесывать заснеженные окрестности и кричать, пока заблудившийся не откликнулся на зов.

Путешественники провели в снегах пару часов. По возвращении их осмотрели парамедики МАДА.

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Столкновения между полицией и палестинцами в Иерусалиме первоначально вспыхнули в А-Туре во время зимней бури в среду, на следующий день после сноса дома в этом районе.

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