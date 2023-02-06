На Израиль надвигается зимний шторм Барбара

Зимний шторм Барбара принесет с собой сильный ветер, проливные дожди и снег.

Утром в понедельник на Израиль обрушился на сильный зимний шторм, принесший с собой сильный ветер, проливной дождь и понижение температуры воздуха. В ближайшие дни в некоторых регионах ожидается небольшой снег.

Власти предупредили, что в некоторых частях страны могут произойти наводнения из-за зимнего шторма, который, по прогнозам, также принесет грозы.

Метеорологическая служба Израиля сообщила, что проливные дожди и порывы ветра до 35 узлов должны были обрушиться на север Израиля с утра понедельника, а затем распространиться по всей стране.

Внутри страны власти предупредили о внезапных наводнениях, поскольку дожди заливают сухой северный Негев и Иудейскую пустыню.

По прогнозам IMS, в некоторых частях страны могут наблюдаться сильные ливни, которые начнут стихать в среду.

Также ожидается, что температура воздуха упадет после прохождения начального фронта, а в горных районах термометры могут опуститься к нулю, хотя в начале следующей недели ожидаются еще более низкие температуры.

По прогнозам, в понедельник на горе Хермон выпадет снег, а к вечеру вторника в высокогорных районах на севере и в центре также могут быть метель.

Ожидается, что в среду и четверг дождь и ветер прекратятся, уступив место холодным температурам, будет облачно.

Зимний шторм Барбара пришел в Израиль после того, как завалила снегом Афины и другие районы Греции.

Ранее Курсор писал о прогнозе погоды в Израиле на 6 февраля: в стране будет прохладно и дождливо. По сообщению гидрометцентра, на большей части территории страны температура понизится, ожидаются дожди.