Прогноз погоды в Израиле на 6 февраля: в стране будет прохладно и дождливо

22:38, Сегодня
Погода, Новости Израиля
дождь, мужчина под зонтом фото
Фото: depositphotos.com

По сообщению гидрометцентра, на большей части территории страны температура понизится, ожидаются дожди.

Согласно прогнозам синоптиков, завтра, в понедельник, 6 февраля, на большей части территории страны ожидается понижение температуры, пасмурно, дождь, свежий ветер до 8.6 м/с. Атмосферное давление — небольшое понижение. Солнечная активность низкая.

Температура воздуха по городам Израиля:

  • Иерусалим: пасмурно, +9°С днем, +3°С ночью;
  • Тверия: пасмурно, +14°С днем, +10°С ночью;
  • Тель-Авив: облачно, +15°С днем, +11°С ночью;
  • Хайфа: пасмурно, +13°С днем, +7°С ночью;
  • Беэр Шева: облачно, +14°С днем, +8°С ночью;
  • Эйлат: ясно, +20°С днем, +11°С ночью;

На пляжах Израиля температура воды 6 февраля составит:

  • Южное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см.
    Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.
  • Северное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см.
    Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.
  • Пляжи Красного моря: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см.
    Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.
  • Пляжи Кинерета: температура воды — 20°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
    Ветер северный, скорость 10-20 км/ч.

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