Прогноз погоды в Израиле на 6 февраля: в стране будет прохладно и дождливо

Согласно прогнозам синоптиков, завтра, в понедельник, 6 февраля, на большей части территории страны ожидается понижение температуры, пасмурно, дождь, свежий ветер до 8.6 м/с. Атмосферное давление — небольшое понижение. Солнечная активность низкая.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: пасмурно, +9°С днем, +3°С ночью;
- Тверия: пасмурно, +14°С днем, +10°С ночью;
- Тель-Авив: облачно, +15°С днем, +11°С ночью;
- Хайфа: пасмурно, +13°С днем, +7°С ночью;
- Беэр Шева: облачно, +14°С днем, +8°С ночью;
- Эйлат: ясно, +20°С днем, +11°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 6 февраля составит:
- Южное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см.
Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см.
Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.
- Пляжи Красного моря: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см.
Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды — 20°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
Ветер северный, скорость 10-20 км/ч.
Курсор писал ранее, в каких водоемах на севере Израиля нельзя купаться.
Также мы сообщали о том, что изменение климата уничтожит основные сельхозресурсы человечества, за исключением одного.