Один из крупнейших импортеров и производителей продуктов объявил о повышении цен

В Израиле очередной производитель продуктов заявил о подорожании своих товаров. В среднем цены поднимутся примерно на 10 процентов.

Один из крупнейших импортеров и производителей продуктов питания «Шастович» объявил о повышении цен.

Об этом пишет телеграм-канал Израильские трудовые будни.

Сообщается, что в среднем цены вырастут на 10 процентов:

Бренд Rio Mare — на 10%-13% в зависимости от продукта.

Завозимый ими рис «Басмати» и «Ясмин» на 9 %.

Соусы «Мастер шеф» — 9%.

«Шкидей марак» — на 9%. Шоколад Choketa — 5%-14%.

«Это уже второе подорожание «Шастовича» за последние полгода», — написали администраторы канала.

Примечательно, что Шестович завозит в Израиль товары около 100 брендов из трех основных категорий, среди которых не только продукты питания, но и средства гигиены, и косметика.

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Кроме того, редакция Курсора писала, что израильские авиалинии обратились с призывом к Саудовской Аравии.

Еще напомним, что названы аэропорты мира, из которых самолеты чаще всего вылетают с опозданием.