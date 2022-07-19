Один из крупнейших импортеров и производителей продуктов объявил о повышении цен

Один из крупнейших импортеров и производителей продуктов питания «Шастович» объявил о повышении цен.
Об этом пишет телеграм-канал
Сообщается, что в среднем цены вырастут на 10 процентов:
- Бренд Rio Mare — на 10%-13% в зависимости от продукта.
- Завозимый ими рис «Басмати» и «Ясмин» на 9 %.
- Соусы «Мастер шеф» — 9%.
- «Шкидей марак» — на 9%. Шоколад Choketa — 5%-14%.
«Это уже второе подорожание «Шастовича» за последние полгода», — написали администраторы канала.
Примечательно, что Шестович завозит в Израиль товары около 100 брендов из трех основных категорий, среди которых не только продукты питания, но и средства гигиены, и косметика.
Ранее наш сайт сообщал, что Израиль вновь рассмотрит идею строительства аэропорта на искусственном острове. Министерская группа, которая была создана для того, чтобы найти место для нового аэропорта в Израиле, может заново рассмотреть идею его строительства на искусственном острове в Средиземном море.
Кроме того, редакция Курсора писала, что израильские авиалинии обратились с призывом к Саудовской Аравии.
Еще напомним, что названы аэропорты мира, из которых самолеты чаще всего вылетают с опозданием.