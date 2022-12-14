На Крите израильтянку освободили из-под стражи

Израильтянку, находившуюся в заключении на Крите после бегства в Израиль из США после угроз со стороны бывшего мужа, освободили из-под стражи.

Об этом сообщили в Galei Tzahal.

Это произошло спустя шесть недель после ареста.

Известно, что в ноябре на Крите задержали американку с израильским гражданством по делу об опеке, выигранному несколько лет назад против жестокого бывшего мужа. Для ее ареста выдали международный ордер.

Документ был вынесен после того, как в Международный суд в Гааге дошло дело о семейном споре б опеке над детьми, в котором женщина якобы похитила детей у своего мужа. Женщина, которую зовут Л., сказала, что ее муж жестоко обращался с ней и ее детьми. В силу этого в 2014 году они попытались сбежать из Калифорнии.

«Мы полагались на каждый доступный ресурс, чтобы помочь, но каждый источник говорил нам, что они «больше ничего не могут сделать». Тщательно обдумав, какие варианты у нас остались, мы собрали чемоданы, судебные документы и бежали, спасая свою жизнь», ‒ рассказала она.

Сыновья рассказали женщине, что отец воспитывал их с помощью пистолета, что сопровождалось угрозами. Также агрессор связывал их ремнями, сворачивал в ковры, кричал, обзывал и заставлял жить в крайне грязных условиях.

По словам Л., работники спецслужб официально подтвердили неприемлемость условий жизни, которые ее супруг навязывал детям. Произошла выдача запретительных судебных приказов, после чего мужчина их нарушил, за что его никак не наказали. Он продолжил издеваться над жертвами, преследовал их и угрожал. Больше об этой ситуации узнайте в нашем материале.

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