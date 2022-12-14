Российского туриста подозревают в ограблении магазина в Хайфе

Его содержание под стражей было продлено до завтрашнего дня.

Во вторник, 13 декабря, в Хайфе был задержан сотрудниками полиции российский турист. Его подозревают в ограблении магазина оптики.

Об этом сообщает издание News.walla.

39-летний мужчина, согласно данным следствия, незаконно проник в здание магазина в нерабочее время и украл десятки пар очков на сумму в десятки тысяч шекелей. Вскоре он был задержан полицией.

Сегодня, 14 декабря, мировой суд в Хайфе продлил его арест до завтрашнего дня. Расследование продолжается.

«Курсор» писал ранее, что полиция задержала 14-летнего подозреваемого в ограблении магазина. Ворвавшись в помещение на улице Гистадрут в городе Ашкелон с топором в руках, школьник пригрозил в продавщице расправой. Он потребовал отдать ему все деньги.

Еще мы писали, что в Герцлии мужчина с пистолетом решил ограбить отделение «Почты Израиля», которое находится на улице Соколов. Грабитель, чтобы доказать свои серьезные намерения, выстрелил в потолок, запугав сотрудников почты и клиентов. Когда все деньги сложили ему в сумку, он убежал вместе с ними.

Напомним, что богатый бизнесмен из Кирьят-Гата был ограблен двумя мужчинами в масках, когда он возвращался с мероприятия по нанесению хны в центре страны. Грабители вытащили пистолет и потребовали, чтобы бизнесмен принес им часы Richard Mille стоимостью в миллион шекелей.