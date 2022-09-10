На митинге в Марокко протестующие сожгли израильский флаг

Сообщается, что примерно 100 протестующих вышли на улицу перед парламентом Марокко, чтобы показать, что они против нормализации отношений с Израилем. В особенности их возмутил тот факт, что еврейское государство отозвало своего главного посланника из Рабата на фоне расследования предполагаемых сексуальных и финансовых проступков в недавно открытом израильском представительстве.
Об этом пишет «The Times of Israel».
Около 100 человек скандировали лозунги против сближения Марокко и Израиля, критикуя временного поверенного в делах Израиля Давида Говрина и министра иностранных дел Марокко Насера Буриту.
«Сегодня мы собрались перед парламентом, чтобы выразить протест против отвратительных действий, предположительно совершенных Говриным», — заявил Амин Абдельхамид, пропалестинский активист, принимающей участие в митинге.
«Достоинство Марокко не продается, нормализация должна закончиться», — добавил он.
В конце демонстрации протестующие сожгли израильский флаг.
К слову, генеральный инспектор министерства иностранных дел Израиля Хагай Бехар был срочно отправлен в Марокко на прошлой неделе после того, как в адрес главы миссии Говрина были выдвинуты серьезные жалобы на работу офиса, который открылся в прошлом году. Были жалобы и на сексуальные домогательства внутри миссии.
Ранее «Курсор» писал о том, что в посольстве Израиля в Марокко разразился скандал, в котором замешаны главные представители миссии.