На митинге в Марокко протестующие сожгли израильский флаг

Сообщается, что примерно 100 протестующих вышли на улицу перед парламентом Марокко, чтобы показать, что они против нормализации отношений с Израилем. В особенности их возмутил тот факт, что еврейское государство отозвало своего главного посланника из Рабата на фоне расследования предполагаемых сексуальных и финансовых проступков в недавно открытом израильском представительстве.

Об этом пишет «The Times of Israel».

Около 100 человек скандировали лозунги против сближения Марокко и Израиля, критикуя временного поверенного в делах Израиля Давида Говрина и министра иностранных дел Марокко Насера ​​Буриту.

«Сегодня мы собрались перед парламентом, чтобы выразить протест против отвратительных действий, предположительно совершенных Говриным», — заявил Амин Абдельхамид, пропалестинский активист, принимающей участие в митинге.