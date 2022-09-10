На митинге в Марокко протестующие сожгли израильский флаг

13:54, Сегодня
Новости Израиля, Общество
флаг израиля фото
Фото: canva.com

Демонстранты сожгли израильский флаг в Марокко на фоне одного скандального расследования.

Сообщается, что примерно 100 протестующих вышли на улицу перед парламентом Марокко, чтобы показать, что они против нормализации отношений с Израилем. В особенности их возмутил тот факт, что еврейское государство отозвало своего главного посланника из Рабата на фоне расследования предполагаемых сексуальных и финансовых проступков в недавно открытом израильском представительстве.

Об этом пишет «The Times of Israel».

Около 100 человек скандировали лозунги против сближения Марокко и Израиля, критикуя временного поверенного в делах Израиля Давида Говрина и министра иностранных дел Марокко Насера ​​Буриту.

«Сегодня мы собрались перед парламентом, чтобы выразить протест против отвратительных действий, предположительно совершенных Говриным», — заявил Амин Абдельхамид, пропалестинский активист, принимающей участие в митинге.

«Достоинство Марокко не продается, нормализация должна закончиться», — добавил он.

В конце демонстрации протестующие сожгли израильский флаг.

К слову, генеральный инспектор министерства иностранных дел Израиля Хагай Бехар был срочно отправлен в Марокко на прошлой неделе после того, как в адрес главы миссии Говрина были выдвинуты серьезные жалобы на работу офиса, который открылся в прошлом году. Были жалобы и на сексуальные домогательства внутри миссии.

Ранее «Курсор» писал о том, что в посольстве Израиля в Марокко разразился скандал, в котором замешаны главные представители миссии. 

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Автор материала:
Яэль Хавери
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