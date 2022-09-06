МИД отозвал израильского представителя в Марокко после громкого скандала

В посольстве Израиля в Марокко разразился скандал, в котором замешаны главные представители миссии. До выяснения обстоятельств посол Давид Говрин будет возвращен в Израиль.

Министерство иностранных дел заявило во вторник, что отзывает главу израильской миссии в Марокко Давида Говрина.

Об этом сообщил Jpost.

Ранее стало известно о скандале в израильской миссии в Марокко, касающемся сексуальных домогательств. В понедельник появились обвинения о недостойном поведении представителей посольства касательно местных женщин, незаконных подарках и конфликтах на рабочем месте.

Министерство иностранных дел направило в Марокко группу для расследования этих обвинений.

Ранее Курсор информировал, что МИД расследует сообщения о сексуальных домогательствах в посольстве Израиля в Марокко. Министерство иностранных дел Израиля отправило группу, которая должна расследовать утверждения о серьезных нарушениях в посольстве в Марокко, касающиеся сексуальных домогательств.

Также наш сайт сообщал, что король Мухаммед VI признал еврейскую общину частью марокканской культуры.

Напомним, редакция писала, что в ЕС выразили обеспокоенность «враждебными высказываниями» Турции в адрес Греции. Страны расходятся во мнениях по разным вопросам: от статуса островов Эгейского моря до морских границ и углеводородных ресурсов в Средиземном море, а также по этническому расколу Кипра.

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