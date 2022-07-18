На одном из заводов в Иорданской долине погиб рабочий

Сегодня, 18 июля, на заводе в Иорданской долине погиб 40-летний мужчина. Парамедики пытались его спасти, проведя комплекс реанимационных процедур.

Об этом сообщает издание «Детали».

Известно, что рано утром по номеру 101 поступил сигнал из завода. Парамедики выехали на место происшествия и заставили в критическом состоянии рабочего, у него были травмированы все части тела. Медики пытались остановить кровотечение и сделали комплекс реанимационных процедур, однако, спасти мужчину не удалось.

Причины инцидента расследуют сотрудники полиции.

К слову, на производстве в последнее время фиксируется множество несчастных случаев. Медики рассказали, что в июне в промышленной зоне «Алон-Тавор» также погиб рабочий в результате падения с большой высоты, но причиной стал сердечный приступ. До этого в медицинское учреждение «Ихилов» был доставлен 37-летний рабочий, который получил на стройке травму головы.

«Курсор» писал ранее, что в Иерусалиме на стройке с высоты упал 35-летний рабочий. Ему была оказана первая помощь на месте. Врачи квалифицировали состояние пострадавшего как средней степени тяжести. Полиция начала расследование обстоятельств несчастного случая.