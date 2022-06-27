В Иерусалиме рабочий стройки упал с высоты и получил серьезную травму

На место прибыла бригада парамедиков МАДА. Мужчине была оказана первая помощь на месте. Уже в больнице врачи квалифицировали состояние пострадавшего как средней степени тяжести.

В Иерусалиме на стройке с высоты упал 35-летний рабочий. Он получил серьезную травму, а потому его пришлось доставить в больницу «Шаарей-Цедек».

Инцидент произошел в квартале Байт ве-Ган

Мужчине была оказана первая помощь на месте. Врачи квалифицировали состояние пострадавшего как средней степени тяжести. Начато расследование обстоятельств несчастного случая.

Ранее наш сайт сообщал, что в Петах-Тикве парализованная женщина несколько дней оставалась одна с умершим мужем. Несколько дней тело 56-летнего мужчины, жителя Петах-Тиквы, разлагалось, пока рядом находилась его парализованная жена. Женщина была прикована к постели, а потому никого не могла позвать на помощь.

Кроме того, Курсор писал, что спасатели достали отца и дочь из колодца в районе Пардес-Ханны. Сообщается, что четырехлетняя девочка получила при падении травмы средней тяжести в области живота и ног. А вот ее 37-летний отец, к счастью, отделался легкими травмами.

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