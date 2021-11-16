На озере Кинерет выловили тело пожилого мужчины

Всего за купальный сезон 2021 года в Израиле утонуло 40 человек.

Стало известно о том, что недалеко от плотины Дгания, южная часть озера Кинерет, было выловлено тело пожилого мужчины.

В пресс-службе МАДА сообщили, что на момент смерти мужчины было 60 лет.

Медики, которые прибыли на место, ничего не смогли сделать, кроме как констатировать смерть. Правоохранители начали расследование по этому делу. Предполагается, что мужчина умер в результате несчастного случая.

Отметим, что, согласно информации от МАДА, во время купального сезона в Израиле погибло 40 человек в результате утопления. В прошлом году утопленников было 43 человека.

Ранее редакция Курсора сообщала, что полиция арестовала пожилого учителя, который подозревается к домогательствам к подростку.

Кроме того, мы писали, что офицер полиции Израиля осужден за сексуальные домогательства.

Полиция арестовала троих активистов по подозрению в подготовке теракта.

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