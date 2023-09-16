На пляже в Тель-Авиве сгорела статуя Бен-Гуриона - первые подробности

Пожарным удалось потушить огонь, но есть последствия.

Знаменитая статуя, на которой изображен стоящий на голове первый премьер-министр Давид Бен-Гурион, сгорела ночью.

Об этом сообщает "Israelhayom".

По данным издания, в ночь на 16 сентября пожарным поступило сообщение о пожаре на пляже в Тель-Авиве. Прибывшие специалисты огонь потушили.

Как отмечено в сообщении, пожарным удалось ликвидировать до тех пор, пока огонь не распространился. В то же время статуя Бен-Гуриона получила значительные повреждения.

Накануне сильный пожар охватил заповедники Альмагор и Маале-Гамла в районе Кинерета. Пожарным пришлось бороться сразу с 8 очагами возгорания. Огонь изначально охватил животноводческую ферму и спасатели уверены, что его причиной стал преднамеренный поджог. Чтобы локализовать платья, пожарным потребовалась помощь команд из Управления национальных парков и заповедников и общественной организации "Ха-Шомер ха-Хадаш".

Также мы писали о пожаре в ешиве. Инцидент произошел в Бней-Браке. Там 28 подростков в возрасте от 15 до 17 лет пострадали от вдыхания дыма. Всего медики эвакуировали около 50 подростков из горящего здания. Позже было установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание в электрощитовой. В настоящее время проводится расследование инцидента.

Еще "Курсор" сообщал подробности пожара в Гуш-Эционе. Для ликвидации огня задействовали восемь пожарных расчетов, которым, в конце концов, удалось его потушить.