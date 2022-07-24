Бесплатный проезд: добраться до пляжей Кинерета станет удобнее

Передвижение по восточному побережью Кинерета от перекрестка Цемах до перекрестка Маале Гамла станет доступнее. Запускается бесплатный автобус, который будут перевозить отдыхающих, даже в выходные дни.
Объединение городов Кинерета сообщило, что бесплатный автобус позволит отдыхающим, особенно школьникам и студентам на летних каникулах, благополучно добраться до берегов Кинерета.
Теперь им не придется ехать автостопом. К Объединению городов Кинерета относятся 16 пляжей на побережье озера. Вход на пляжи бесплатный, однако парковка платная.
Уточнить подробности расписания движения автобусов можно на сайте Объединения городов Кинерета или по телефону *55477.
«Курсор» писал, что цены на детские сады повысятся с 1 сентября, если они вообще откроются. Критическая ситуация назревает для родителей. Детские сады могут не открыться с сентября, поскольку правительство постановило увеличить оплату за посещение садов детьми, но не решило вопрос с зарплатой учителей.
Также мы информировали о квартирной лотерее: разыгрывается 5499 жилищных объектов в 25 городах. Розыгрыш квартир состоится в ближайшие дни, а ключи получат победители программы в начале августа. Почти пять с половиной тысяч семей скоро станут счастливыми обладателями льготного жилья.