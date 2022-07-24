Бесплатный проезд: добраться до пляжей Кинерета станет удобнее

Отдых студентов и школьников станет доступнее — к пляжам Кинерета их будет доставлять бесплатный автобус. Вход на пляжи также свободен.

Передвижение по восточному побережью Кинерета от перекрестка Цемах до перекрестка Маале Гамла станет доступнее. Запускается бесплатный автобус, который будут перевозить отдыхающих, даже в выходные дни.

Объединение городов Кинерета сообщило, что бесплатный автобус позволит отдыхающим, особенно школьникам и студентам на летних каникулах, благополучно добраться до берегов Кинерета.

Теперь им не придется ехать автостопом. К Объединению городов Кинерета относятся 16 пляжей на побережье озера. Вход на пляжи бесплатный, однако парковка платная.

Уточнить подробности расписания движения автобусов можно на сайте Объединения городов Кинерета или по телефону *55477.

«Курсор» писал, что цены на детские сады повысятся с 1 сентября, если они вообще откроются. Критическая ситуация назревает для родителей. Детские сады могут не открыться с сентября, поскольку правительство постановило увеличить оплату за посещение садов детьми, но не решило вопрос с зарплатой учителей.

Также мы информировали о квартирной лотерее: разыгрывается 5499 жилищных объектов в 25 городах. Розыгрыш квартир состоится в ближайшие дни, а ключи получат победители программы в начале августа. Почти пять с половиной тысяч семей скоро станут счастливыми обладателями льготного жилья.