На полки израильских супермаркетов возвращаются шоколадные батончики Strauss

Другие ранее отозванные товары вернуться в продажу через несколько недель.

Один из крупнейших производителей продуктов питания в Израиле Strauss Group заявил, что возобновляет производство на кондитерской фабрике в Ноф-ха-Галиль, которая была закрыта из-за найденных на предприятии следов сальмонеллы. Представителям компании пришлось отозвать большое количество своей продукции из магазинов.

Об этом сообщает издание Timesofisrael.

Сейчас производитель утверждает, что для обеспечения качества и безопасности на заводе были вложены “значительные инвестиции”. Компания объявила, что многие шоколадные изделия, распространяемые под брендом “Elite” вернуться на полки после того, как исчезли после массового отзыва в апреле. К ним относятся шоколадные батончики и вафли, а также шоколадная паста.

Другие ранее отозванные товары, такие как популярные шоколадные батончики Pesek Zman, Ta’ami и Twist, вернутся на прилавки в течение нескольких недель.

«Мы счастливы и взволнованы тем, что возвращаемся на полки. За последние несколько месяцев мы пересмотрели наши рабочие процедуры и приняли меры для обеспечения особенно высокого уровня качества и безопасности на основе исследований, которые мы провели на нескольких ведущих шоколадных фабриках мира», — сказал генеральный директор Strauss Эяль Дрор.

«Курсор» писал ранее, что в конце августа 2022 года минздрав вернул знак качества шоколадной фабрике Strauss в Ноф-Хагалиле, которая была закрыта из-за обнаруженной в продукции сальмонеллы.