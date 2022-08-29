Завод Strauss, угодивший в скандал с сальмонеллой, возвращается к работе

В воскресенье, 28 августа, минздрав вернул знак качества шоколадной фабрике Strauss в Ноф-Хагалиле, которая четыре месяца была закрыта из-за обнаруженной в продукции сальмонеллы.

Об этом сообщает издание News.walla.

Завод постепенно возвращается к работе после скандала, произошедшего в апреле текущего года. Тогда в шоколаде бренда «Элит» обнаружили бактерию. После многочисленных жалоб клиентов, минздрав устроил на заводе проверку и нашел сальмонеллу в 30 из 300 образцов продукции, а также многочисленные нарушения.

На заводе практически отсутствовали системы контроля качества и безопасности, как и сама должность менеджера по пищевой безопасности. А также были нарушения в производственном процессе растапливания молочного жира в шоколаде.

Но после санитарно-технологического аудита, проведенного на заводе Strauss, минздрав разрешил ему постепенно восстанавливать свою дельность, в частности производство безглютеновых вафель. Но проверки на фабрике будут продолжаться.

Разрешение было выдано после того, как на заводе были устранены все недостатки, а линии, возвращенные в работу, прошли очистку и испытания соответствия новым стандартам.

«Курсор» писал ранее, что компания Strauss обратилась к израильтянам, предупредив о том, что в результате человеческого фактора в отдельные торговые точки была поставлена отозванная продукция.