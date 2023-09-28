На правительство США подали в суд из-за безвиза с Израилем

Правозащитники обвинили Израиль в дискриминации американцев палестинского происхождения.

Главная организация по правам человека, представляющая американцев арабского происхождения, подала иск против правительства США и требует, чтобы федеральный суд приостановил все действия по включению Израиля в программу безвизового режима.

Об этом сообщает "Middle East Eye".

Американский арабский антидискриминационный комитет (ADC) заявил, что США нарушают закон в контексте принципов программы безвизового режима, утверждая, что Израиль осуществляет дискриминацию в отношении американцев, въезжающих на его территорию и на Западный берег.

Активисты за права человека утверждают, что действия США, позволяя Израилю присоединиться к программе, "устанавливают дискриминационные правила и процедуры для граждан США, путешествующих в Израиль, и таким образом нарушают принцип взаимности и конституционные гарантии равенства".

Тем временем Израиль утверждает, что после подписания Меморандума о взаимопонимании были внесены соответствующие изменения в процедуры проверки американских граждан. В частности, было принято решение разрешить американцам палестинского происхождения и тем, кто обладает вторым гражданством стран, не дружественных Израилю, таким как Иран и Сирия, посещать Израиль.

Эксперты, организации по правам человека, законодатели и американцы арабского происхождения также уже выразили обеспокоенность по поводу установленного для Израиля испытательного срока, считая, что страна создает многоуровневую систему въезда, которая несправедливо относится к разным группам граждан США, включая палестинцев и других американцев арабского происхождения.

Ранее мы писали, какие нюансы нужно знать израильтянам после включения нашей страны в программу США по безвизу.