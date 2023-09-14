На одной из "самых дорогих" улиц Израиля обнаружили автомобиль со взрывным устройством

Пока не сообщается, кому принадлежит транспортное средство.

В среду вечером, 13 сентября, сотрудники полиции получили сообщение, что на одной из "самых дорогих" улиц нашей страны - Галей Тхелет, расположенной в Герцлии-Питуах, в автомобиле заложено взрывное устройство.

Об этом пишет издание News.israelinfo.

Этот район считается самым богатым в городе, ведь там расположены элитные курорты, дорогие рестораны, а также недвижимость послов, бизнесменов и самых высокооплачиваемых деятелей сектора высоких технологий. В частности, там обитает посол США.

В полиции не сказали, кому именно принадлежит автомобильное средство, где было найдено взрывное устройство и почему его хотели взорвать. Предполагается, что подоплека инцидента криминальная.

Примечательно, что правоохранителям поступило два сообщения о заминировании объекта на улице Галей Тхелет, но первое оказалось ложным.

"Курсор" писал ранее, что на границе Тель-Авив-Гиватаим в автомобиле, находящемся в самом центре перекрестка, была обнаружена бомба. Предположительно, неизвестные подложили зажигательные материалы для поджога транспорта на фоне криминальных разборок.

Еще мы писали, что в одном из туристических районов Тель-Авива был обнаружен подозрительный предмет, напоминающий взрывное устройство. На место инцидента вызвали саперов.

Напомним, что официальная газета ХАМАСа "Палестина" опубликовала материал о военно-производственных достижениях в Дженине бригад Аль-Кассам, военного подразделения террористов. Среди их "новаций" было указано взрывное устройство "Шваз-1" и ракета "Аль-Кассам", которые были использованы в бою против ЦАХАЛа.