В автомобиле на границе Тель-Авив-Гиватаим обнаружено взрывное устройство

Полиция выявила в автомобиле посреди оживленного перекрестка заложенную бомбу с зажигательным снарядом.

Во вторник, 20 декабря, на границе Тель-Авив-Гиватаим в автомобиле, находящемся в самом центре перекрестка, была обнаружена бомба.

Об этом сообщает Mako.

Опасную находку на улице а-Гвура выявили службы безопасности. Они в течение нескольких часов осматривали место происшествия, в итоге саперы сообщили, что действительно найдена бомба.

Согласно отчету полиции, первоначальный осмотр определил наличие зажигательного заряда, а не взрывчатого вещества. Полиция предположила, что неизвестные подложили зажигательные материалы для поджога автомобиля на фоне криминальных разборок. Пока нет подозрений, что это могла быть террористическая угроза.

Вместе с тем полиция рассматривает все возможные версии.

Ранее Курсор писал, что ШАБАС опасается беспорядков из-за смерти лидера «Бригад мучеников аль-Аксы». ХАМАС призвал отомстить за смерть «мученика», а террористы, отбывающие наказание в израильских тюрьмах, объявили трехдневный траур и голодовку.

Также мы сообщали про нападение в школе Реховота: задержан еще один подозреваемый.

Наш сайт уже информировал, что десятки бывших депутатов Кнессета выступили с призывом к оппозиции. Бывшие депутаты призвали глав оппозиции отложить в сторону разногласия и работать единым блоком.

Кроме того, мы писали, что Нахман Шай выступил с предостережениями к Нетаниягу: «Это тревожно и опасно»: