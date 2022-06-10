На севере Израиля на 14-летнюю девочку напала гадюка

14-летнюю девочку укусила гадюка в кибуце в Региональном совете Гильбоа. Медики и парамедики МАДА оказали ей медицинскую помощь и эвакуировали ее в больницу Ха-Эмек в Афуле в удовлетворительном состоянии.
Об этом передает Mivzak Live.
Врачи рассказали, что можно сделать при укусе змеи:
• Пострадавшего следует немедленно уложить, чтобы предотвратить распространение яда.
• Ни в коем случае не накладывайте жгут на поврежденную конечность, не отсасывайте яд и не охлаждайте место укуса. Также нельзя давать пострадавшему подслащенный сок или алкогольный напиток.
• Необходимо немедленно вызвать персонал МАДА, чтобы пострадавший был доставлен в ближайший медицинский центр как можно скорее.
Как ранее писал Курсор, 66-летний мужчина из Пкиина был доставлен в Медицинский центр Галилеи в Нагарии, так как его укусила змея во время работы в саду.
Еще Курсор сообщал, что в Ашдоде мужчина упал в подземный мусорный контейнер, разыскивая ключи.
Курсор также передавал, что нелегалы из Африки и их дети в Тель-Авиве забросали израильтянку бутылками.