На севере Израиля на 14-летнюю девочку напала гадюка

Сезон змей в Израиле обычно приходится на май-июнь. По данным системы здравоохранения, около 58 процентов случаев укусов змей происходят в Центральном округе, около 33 процентов — на юге и около 9 процентов — в Северном округе.

14-летнюю девочку укусила гадюка в кибуце в Региональном совете Гильбоа. Медики и парамедики МАДА оказали ей медицинскую помощь и эвакуировали ее в больницу Ха-Эмек в Афуле в удовлетворительном состоянии.

Об этом передает Mivzak Live.

Врачи рассказали, что можно сделать при укусе змеи:

• Пострадавшего следует немедленно уложить, чтобы предотвратить распространение яда.

• Ни в коем случае не накладывайте жгут на поврежденную конечность, не отсасывайте яд и не охлаждайте место укуса. Также нельзя давать пострадавшему подслащенный сок или алкогольный напиток.

• Необходимо немедленно вызвать персонал МАДА, чтобы пострадавший был доставлен в ближайший медицинский центр как можно скорее.

Как ранее писал Курсор, 66-летний мужчина из Пкиина был доставлен в Медицинский центр Галилеи в Нагарии, так как его укусила змея во время работы в саду.

Еще Курсор сообщал, что в Ашдоде мужчина упал в подземный мусорный контейнер, разыскивая ключи.

Курсор также передавал, что нелегалы из Африки и их дети в Тель-Авиве забросали израильтянку бутылками.