На севере Израиля загрязнены водоемы: где запрещено купаться

Несколько водоемов, расположенных на севере страны, попали в «черный список», потому что в их воде зафиксирован высокий уровень загрязнения.

Министерство здравоохранения и министерство охраны окружающий среды обновили список водоемов на севере Израиля, в которых не стоит купаться из-за сильного загрязнения.

Об этом сообщает издание 0404.

Эксперты взяли пробы воды для проверки состояния загрязнений водоемов и после исследования объявили, что в некоторых ручьях и реках содержится высокий уровень вредных веществ, а поэтому купаться и заходить в воду в этих местах крайне не рекомендуется, поскольку это может быть опасным для здоровья.

Где купаться запрещено:

— в водах реки Иордан (от моста Арик до моста Йосеф);

— ручье Хацбани (от гидроэлектростанции до Иордана);

— ручьях Эль-Аль, Заки, Джелабун, Маджарса, Цальмон и Казив;

— в водоеме Ха-Мешушим.

Отмечается, что министерства здравоохранения и охраны окружающей среды продолжают отбор проб и мониторинг состояния воды в реках и будут обновлять информацию по мере необходимости.

«Курсор» писал ранее, что ученые из Техасского университета в Остине сделали важное открытие. Они создали таблетку на основе гидрогеля с активированным углем, которая способна очистить 1 литр воды за час.

Еще мы писали, что по словам американских исследователей, из-за изменений климата вода может стать непригодной для употребления.