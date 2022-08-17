На севере Израиля загрязнены водоемы: где запрещено купаться

Министерство здравоохранения и министерство охраны окружающий среды обновили список водоемов на севере Израиля, в которых не стоит купаться из-за сильного загрязнения.
Об этом сообщает издание 0404.
Эксперты взяли пробы воды для проверки состояния загрязнений водоемов и после исследования объявили, что в некоторых ручьях и реках содержится высокий уровень вредных веществ, а поэтому купаться и заходить в воду в этих местах крайне не рекомендуется, поскольку это может быть опасным для здоровья.
Где купаться запрещено:
— в водах реки Иордан (от моста Арик до моста Йосеф);
— ручье Хацбани (от гидроэлектростанции до Иордана);
— ручьях Эль-Аль, Заки, Джелабун, Маджарса, Цальмон и Казив;
— в водоеме Ха-Мешушим.
Отмечается, что министерства здравоохранения и охраны окружающей среды продолжают отбор проб и мониторинг состояния воды в реках и будут обновлять информацию по мере необходимости.
«Курсор» писал ранее, что ученые из Техасского университета в Остине сделали важное открытие. Они создали таблетку на основе гидрогеля с активированным углем, которая способна очистить 1 литр воды за час.
Еще мы писали, что по словам американских исследователей, из-за изменений климата вода может стать непригодной для употребления.