На севере Израиля запускают крупный проект по солнечной энергетике

Компания Teralight получила от банка «Леуми» финансирование в размере от 450 млн шекелей на реализацию проекта «Танах».

Об этом сообщает издание Walla.

Известно, что это крупнейший проект в сфере использования солнечной энергии на севере Израиля. Параллельно компания получила также разрешение на подключение к электросети для проекта «Танах-2».

Проект «Танах» (1+2) будет обеспечивать выработку электроэнергии в общем объеме 250 мегаватт и, как ожидается, принесет доход в размере около 2 млрд долларов в течение периода его эксплуатации (23 года).

В то же время стало известно, что Teralight продвигает в Иорданской долине еще один проект с ожидаемой выработкой электроэнергии 350 мегаватт.

Компания уже получила лицензию на поставку электроэнергии от Управления электроэнергетики и таким образом вышла на рынок электроснабжения в Израиле. Это позволит ей заключать прямые контракты с коммерческими, бытовыми и другими потребителями и снабжать их электроэнергией в соответствии с правилами, включая возможность предлагать частному сектору средства для повышения энергоэффективности и зарядные станции для электромобилей.

Гендиректор Teralight Рани Лифшиц, заявил, что реализация проектов компании «позволит Израилю значительно продвинуться на пути к увеличению использования электроэнергии, произведенной из чистой солнечной энергии».

«Курсор» писал ранее, что в августе 2022 года тарифы на электроэнергию в Израиле вырастут на 9,6%, постановило Управление коммунального хозяйства. Решение о повышении тарифов подлежит слушанию.