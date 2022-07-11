Тарифы на электроэнергию в Израиле резко вырастут в августе

Цена на уголь, который производит 23% электроэнергии Израиля, почти удвоилась с 210 долларов за тонну до 400 долларов за тонну — это и станет причиной резкого рост цен в следующем месяце.

В августе тарифы на электроэнергию в Израиле вырастут на 9,6%, постановило Управление коммунального хозяйства. Решение о повышении тарифов подлежит слушанию. Управление коммунального хозяйства хотело поднять цены на электроэнергию в прошлом месяце из-за резкого роста цен на уголь на мировых рынках, но повышение тарифов было временно отложено.

Это будет второе повышение цен на электроэнергию в этом году, после того как в конце января цены выросли на 5,7%. Рост цен оказался на 2,2% ниже первоначально запланированного после вмешательства министра финансов Авигдора Либермана, который отменил акцизный налог на уголь.

Обычно цены на электроэнергию пересматриваются ежегодно, но с момента последнего обновления в январе цена на уголь, из которого производится 23% электроэнергии в Израиле, выросла почти вдвое — с $210 за тонну до $400 за тонну.