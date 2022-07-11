Тарифы на электроэнергию в Израиле резко вырастут в августе

В августе тарифы на электроэнергию в Израиле вырастут на 9,6%, постановило Управление коммунального хозяйства. Решение о повышении тарифов подлежит слушанию. Управление коммунального хозяйства хотело поднять цены на электроэнергию в прошлом месяце из-за резкого роста цен на уголь на мировых рынках, но повышение тарифов было временно отложено.
Это будет второе повышение цен на электроэнергию в этом году, после того как в конце января цены выросли на 5,7%. Рост цен оказался на 2,2% ниже первоначально запланированного после вмешательства министра финансов Авигдора Либермана, который отменил акцизный налог на уголь.
Обычно цены на электроэнергию пересматриваются ежегодно, но с момента последнего обновления в январе цена на уголь, из которого производится 23% электроэнергии в Израиле, выросла почти вдвое — с $210 за тонну до $400 за тонну.
Ранее редакция Курсора сообщала, что компания «Angel» повысит цены на хлеб на 8-12 процентов. Крупнейший импортер продуктов Diplomat (более 65 марок) также намерен увеличить цены на товары в ближайшее время.
Также мы писали, что израильский стартап по созданию ПО для автомобилей привлек более 60 млн долларов инвестиций. Израильский разработчик программного обеспечения для транспортных средств Aurora Labs объявила о завершении раунда финансирования серии C на сумму 63 миллиона долларов. Этот последний раунд увеличил общую сумму вложений Aurora Labs до 100 миллионов долларов.
Еще напомним, что технологическая сфера Израиля продолжает серию потерь и увольнений.