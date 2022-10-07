Трагедия с юным репатриантом из Индии на севере Израиля: все подробности

Йоэль Лехингахель убит после драки на дне рождения в северном городе. Полиция сообщает, что арестовала одного подозреваемого.

Подросток, который недавно репатриировался в Израиль из Индии со своей семьей, был зарезан после того, как в четверг вечером на вечеринке в северном городе Кирьят-Шмона вспыхнула драка.

18-летний Йоэль Лехингахель отправился на север из своего дома в Ноф-Хагалиле, чтобы навестить друга, еще одного репатрианта из Индии. Лехингаэль присутствовал на вечеринке по случаю дня рождения, где и вспыхнула драка с участием более 20 подростков.

Teen stabbed to death less than a year after immigrating from India https://t.co/ie4Jrk3eaZ — The Times of Israel (@TimesofIsrael) October 7, 2022

Парень должен был вернуться домой к Шаббату, но утром в пятницу почти в 7 утра его друг позвонил семье и сказал им, что прошлой ночью была драка и что Йоэль ранен и находится в больнице. Семья даже не успела выехать в больницу в Цфате, как им сказали, что он умер.

Полиция арестовала 15-летнего жителя соседнего города Хацор ха-Глилит, которого они подозревают в причастности к инциденту.

Мэр Ноф-Хагалила Ронен Плот в Facebook оплакивал потерю своего города, описывая Лехингахеля как «счастливого» мальчика, который выразил желание присоединиться к боевому подразделению ЦАХАЛа.

«Вся жизнь оборвалась из-за акта насилия, который, на мой взгляд, был актом террора во всех смыслах», — сказал Плот.

Социальный работник, который работал с Лехингаэлем в процессе его абсорбции и идентифицированный Channel 12 как Шломо, сказал сети, что «он удивительно акклиматизировался и был любим всеми своими друзьями».

Лехингаэль был членом еврейской общины Бней Менаше из отдаленного района северо-восточной Индии.

Считается, что Бней Менаше происходят от библейского племени Манассии, одного из десяти потерянных колен, изгнанных из Земли Израиля более 2700 лет назад. В 2005 году тогдашний главный сефардский раввин Шломо Амар поддержал заявление Бней Менаше о еврейском происхождении, но потребовал от них перейти в ортодоксальный иудаизм.

Около 3000 бней-менаше репатриировались в Израиль за последние годы, еще 7000 остались в Индии.

Как сообщал Курсор, накануне на трассе 40 у восточного въезда в Ход-ха-Шарон в результате аварии 60-летняя женщина получила травмы средней степени тяжести, еще шестеро получили легкие ранения.