На севере у 11 детей появились симптомы лихорадки и диареи

В Бюро здравоохранения Северного округа Министерства здравоохранения поступил отчет об 11 детях с симптомами лихорадки и диареи, один из которых был госпитализирован с аналогичными симптомами.

Об этом сообщает Maariv.

Мальчика выписали из больницы в удовлетворительном состоянии. О дальнейших вспышках не сообщалось. В ходе проверки, проведенной сегодня в питомнике Бюро здравоохранения Нафта, похожих инцидентов обнаружено не было.

Кроме того, в работе предприятие общественного питания, поставляющее питание для детского сада, в ходе проверки не выявили никаких недостатков. Министерство здравоохранения продолжает эпидемиологическое расследование и будет обновлять информацию по мере необходимости.

«Курсор» сообщал, что после посещения парикмахерской 26 израильтянок попали в больницу.