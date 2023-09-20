На шоссе 4311 произошло смертельное ДТП - первые подробности

Движение на этом участке шоссе временно ограничено, на месте аварии работает полиция.

Вблизи Ришон ле-Циона на шоссе 4311 произошла авария, в результате которой погиб мужчина. Еще один человек получил ранения.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Сегодня в Израиле".

По данным канала, ДТП произошло в результате столкновения грузового и легкового автомобилей. 20-летний водитель легковушки от полученных травм погиб на месте происшествия. Прибывшие медики констатировали его смерть.

Также сообщается, что 40-летний водитель грузового авто получил ранения. Пострадавшего доставили в больницу Асаф Харофе в Црифине. Его травмы врачи расценивают как легкой степени.

Накануне в Рамат-Гане двое израильских детей пострадали в автокатастрофе. Авария при участии двух водителей электросамокатов и автомобиля. 10-летний мальчик серьезно ранен и 13-летний, который в результате аварии получил травмы средней степени тяжести. Медики и парамедики MDA оказали им помощь на месте, а затем перевезли их в больницу Ихилов в Тель-Авиве и больницу Шиба в Рамат-Гане.

До этого в Бат-Яме произошло жуткое ДТП, в результате чего пострадали три человека. Так, в результате аварии ранения средней степени тяжести получил пешеход. Двое мотоциклистов получили легкие травмы. Всем раненым была оказана первая медпомощь, после чего их доставили в больницу "Вольфсон" в Холоне.

Кстати, в Управлении финансовых рынков придумали, как наказывать пьяных водителей.